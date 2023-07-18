Мірча Луческу працює в "Динамо" з 2020 року.

Румунський спеціаліст Мірча Луческу, ймовірно, покине пост головного тренера "Динамо" після завершення наступного сезону.

Як повідомляє журналіст Ігор Циганик, 77-річний наставник може завершити тренерську кар'єру і тому для нього важливо виграти який-небудь трофей з "біло-синіми" в майбутньому сезоні, щоб піти переможцем.

"Я на 99% впевнений, що наступний сезон - останній у тренерській кар'єрі Луческу.

У нього останній рік за контрактом і останній шанс піти переможцем. Вибудовувати стратегію на кілька років і робити якісь ставки зараз буде не дуже добре.

Для Луческу буде принципово виграти який-небудь турнір і поїхати додому з кубком. Якщо сезон буде невдалим, кінець кар'єри буде "змазаний". Це розуміють і футболісти. Луческу ще взимку говорив з Ярмоленком, але тоді був контракт. Тепер Ярмоленко повернувся. Луческу дуже розраховує на нього і хоче, щоб його харизма витягла молодих гравців на наступний рівень.

Для Луческу Ліга конференцій - також турнір. А там ще потрібно пройти два раунди кваліфікації, потрібно розподіляти сили. Чемпіонат, Кубок України повертається. У ЛК можуть бути дуже серйозні суперники, тому "розмазувати" цей турнір не можна.

Прогнозую, що після Мірчі новим тренером "Динамо" буде Шовковський. Я не думаю, що щось може змінитися. Луческу також бачить, що Шовковський спробував і дав результат", - заявив журналіст в ефірі програми "Циганик LIVE".

Нагадаємо, Луческу очолив київське "Динамо" влітку 2020 року. Під керівництвом румунського спеціаліста "біло-сині" виграли чемпіонат України, а також Кубок і Суперкубок країни.

У квітні цього року 77-річний тренер повідомив про відхід на лікарняний, йому зробили операцію на нозі. Тимчасовим наставником "Динамо" був призначений Олександр Шовковський.

Новий сезон УПЛ стартує 28 липня. Київське "Динамо" в першому турі зіграє проти "Миная". Матч відбудеться в неділю, 30 липня.

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