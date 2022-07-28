Вболівальники "Фенербахче" хотіли помститися "Динамо" за поразку, але зазнали чергового фіаско.

У середу, 27 липня, київське "Динамо" обіграло "Фенербахче" у повторній грі другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів і вибили турецький клуб з турніру.

Вболівальники "Фенербахче" вирішили помститися киянам, заспамивши сторінку "Динамо" в соцмережах, але лише зганьбилися ще більше, сплутавши акаунти київського і московського клубів, повідомляє Твіттер-аккаунт "Zorya Londonsk".

Варто відзначити, що подібним чином турецькі вболівальники намагалися "вколоти" гравців "Динамо" і під час матчу з "Фенербахче". На 57-й хвилині зустрічі вони почали скандувати ім'я президента Росії Володимира Путіна.

Однак, своїми діями вони лише викликали обурення своїх співвітчизників, які назвали їхні дії ганебними і світової громадськості, яка засудила цей вчинок.

Крім того, фанати "Фенербахче" створили серйозні проблеми для свого клубу, оскільки інцидент зі скандуванням ім'я кривавого диктатора Кремля викликав великий резонанс і УЄФА почав розслідування за фактом поведінки турецьких уболівальників.

Таким чином, футбольний клуб "Фенербахче" може понести серйозне покарання за дії їх фанатів. Турецькі ЗМІ повідомляють, що стамбульському клубу загрожує, як мінімум, серйозний штраф. Можливі також варіанти з дискваліфікацією стадіону і відсторонення від участі в єврокубках в цьому сезоні.

Нагадаємо, київське "Динамо" здобуло перемогу над "Фенербахче" в Стамбулі і зіграє в наступному раунді кваліфікації Ліги чемпіонів проти австрійського "Штурму". Турецький клуб же зіграє в третьому раунді кваліфікації Ліги Європи проти "Словацко" з Чехії.

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