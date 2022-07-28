Турецькі вболівальники вважають ганебною поведінку окремих фанатів "Фенербахче" на матчі з "Динамо".

У середу, 27 липня, київське "Динамо" здобуло перемогу над "Фенербахче" у матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Гра проходила на повністю заповненому стадіоні "Шюкрю Сараджоглу" в Стамбулі.

Приголомшливу футбольну атмосферу на стадіоні зіпсували деякі фанати "Фенербахче", які після голу Віталія Буяльського почали скандувати ім'я кривавого диктатора Кремля Володимира Путіна.

Цей епізод викликав обурення головного тренера київського "Динамо" Мірчі Луческу, який засудив поведінку турецьких уболівальників і відмовився прийти на прес-конференцію після матчу.

Варто відзначити, що негативну реакцію така поведінка окремих турецьких фанатів викликала і в частини вболівальників "Фенербахче".

Як повідомляє DailyStar, багато шанувальників "Фенербахче" закликають УЄФА виключити їх клуб з єврокубків через неналежну поведінку окремих фанатів.

У Твіттері турецькі вболівальники пишуть:

"Абсолютно огидно. Ганьба вам, "Фенербахче". УЄФА, тепер ваша черга закривати їх стадіон на довгий час!".

"Будь ласка, забороніть "Фенербахче" брати участь у всіх ваших змаганнях. Це огидно, шкода і дратує".

"Ми не можемо миритися з таким ставленням. "Фенербахче" потрібно виключити з усіх європейських ліг, які гратимуть цього року".

"Вболівальники "Фенербахче" вболівали за Путіна в сьогоднішньому матчі. Їх жорстоко покарають ... Бан на 5 років".

"Я вболіваю за "Фенербахче", але УЄФА повинен усунути нас від участі в єврокубках. Це ганьба".

"Це ганебно. Керівництво і гравці "Фенербахче" повинні вирішити цю проблему, а також багато вболівальників клубу, які в жаху".

"Це абсолютно ганебно. Фанати "Фенербахче" скандують ім'я Путіна після голу Києва. Мені, як турку, гидко!".

Офіційної реакції УЄФА на дії турецьких уболівальників поки немає, проте за такий вчинок клуб точно буде покараний. Як мінімум, клубу загрожує солідний штраф і бан стадіону на кілька матчів.

Додамо, що перемога над "Фенербахче" вивела "Динамо" в наступний раунд кваліфікації Ліги чемпіонів, де "біло-сині" зіграють проти австрійського "Штурму". Турецький клуб вилетів до Ліги Європи і там в 3-му раунді кваліфікації битиметься з "Словацко" з Чехії.

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