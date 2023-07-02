Михайло Мудрик відновився після травми.

У неділю, 2 липня, молодіжна збірна України зіграє проти Франції в рамках 1/4 фіналу чемпіонату Європи-2023 з футболу.

Головний тренер "синьо-жовтих" Руслан Ротань розповів, чи зможе в цій грі взяти участь вінгер "Челсі" Михайло Мудрик, який пропутсил попередні матчі через травму.

"Слава богу, він вже друге тренування проводить в основній групі, тому це нас радує. Чи зіграє він з Францією? Потенційно всі можуть зіграти. У нас ще є час, оцінимо ситуацію, як хлопці відновилися. Звичайно, з лікарями трохи поспілкуємося і вже напередодні матчу приймемо рішення.

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Так, це правда, що приїжджали лікарі "Челсі". Наші лікарі працювали разом з ними. В принципі лікар "Челсі" приїхав і побачив, що наші фахівці все роблять правильно. Це був один день для перевірки та знайомства з лікарями. Як бачите, на щастя, наші лікарі за цей час поставили Михайла на ноги", - наводить слова Ротаня Суспільне Спорт.

Нагадаємо, Михайло Мудрик отримав пошкодження під час матчів за національну збірну України в рамках відбору на Євро-2024. Вінгер "Челсі" прибув в розташування молодіжної збірної України, щоб допомогти команді в матчах Євро-2023, проте всі ігри групового етапу він пропустив.

Відзначимо, що на стадії групового етапу підопічні Руслана Ротаня виграли у Хорватії (2:0) і Румунії (1:0) у першому і другому турах, а в заключному турі розійшлися миром з Іспанією (2:2).

Переможець матчу Франція - Україна в 1/2 фіналу молодіжного Євро-2023 зіграє проти збірної Іспанії, яка в 1/4 фіналу вибила Швейцарію.

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