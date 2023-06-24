"Синьо-жовті" набрали 6 очок у двох стартових турах молодіжної першості континенту.

У суботу, 24 червня, відбувся поєдинок другого туру групового раунду молодіжного Євро-2023, в якому збірна України протистяла Румунії.

Гра проходила на стадіоні "Стяуа" і завершилася з рахунком 1:0 на користь "синьо-жовтих".

Перший тайм команди завершили без забитих голів. Єдиний гол, який вирішив результат цієї дуелі, був забитий в самій кінцівці гри. На 89-й хвилині Брагару відкрився під пас Вівчаренка, пройшов по лицьовій і прострілив на ближній кут воротарського, де Ванат змусив Дікана забити у власні ворота.

Відео дня

Румунія U21 - Україна U21 - 0:1

Гол: Дікан, 89, аг

Румунія: Тірновану, Пантя, Раковіцан, Дікан, Тіцу, Ліксандру (Поп, 82), Скречу (Чімпану, 82), Іштван, Мунтяну (Албу, 57), Петріла (Попеску, 57), Маркович (Бірліджа, 68)

Україна: Трубін, Вівчаренко, Батагов, Таловєров, Сич, Бражко (Желізко, 85), Криськів (Брагару, 68), Бондаренко (Очеретько, 85), Судаков, Кащук (В'юнник, 77), Сікан (Ванат, 68)

Попередження: Петріла, 30, Албу, 90, Думітреску, 90+4

Видалення: Ванат, 90+1

Нагадаємо, в матчі першого туру групового раунду молодіжного Євро-2023 збірна України перемогла Хорватію з рахунком 2:0. Румунія, в свою чергу, розгромно програла Іспанії (0:3).

Таким чином, "синьо-жовті" заробили 6 очок і можуть достроково вийти в плей-офф молодіжної першості континенту, якщо в іншому матчі цієї групи Хорватія та Іспанія зіграють внічию. Румунія з нулем балів залишається без реальних шансів на прохід до наступного раунду турніру.

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