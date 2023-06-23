Збірна України може достроково вийти в плей-офф молодіжного Євро-2023.

У суботу, 24 червня, збірна України U-21 зіграє проти Румунії в рамках другого туру групового раунду фінального турніру молодіжного Євро-2023 з футболу.

Зустріч команд пройде на стадіоні "Стяуа" в румунському місті Бухарест.

Румунія - Україна: прогноз букмекерів на матч молодіжного Євро-2023

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Молодіжна збірна України під керівництвом Руслана Ротаня здобула впевнену перемогу в стартовому турі першості континенту проти однолітків з Хорватії (2:0). Голи за "синьо-жовтих" забили Олексій Кащук і Данило Сікан.

Збірна Румунії почала свій шлях на молодіжному Євро-2023 з фіаско проти команди Іспанії (0:3).

Після першого туру в групі у фінальній частині Євро-2023 лідирує збірна Іспанії. Україна посідає друге місце. На третьому місці йде Хорватія, а замикає квартет Румунія, яка є однією з господинь молодіжного Євро-2023.

Румунія - Україна: трансляція

Матч другого туру молодіжної першості континенту між командами Румунії та України в прямому ефірі буде показаний на місцевих телеканалах Суспільного.

Крім того, трансляція гри буде також доступна на сайті Суспільне Спорт.

Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Додамо, що якщо збірна України U21 переможе Румунію, а в іншому матчі групи між Іспанією і Хорватією буде зафіксована нічия, то "синьо-жовті" достроково вийдуть в плей-офф молодіжного Євро-2023.

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