Збірна України U21 зіграє другий поєдинок в рамках Євро-2023 з футболу.

У суботу, 24 червня, відбудеться поєдинок другого туру групового етапу молодіжного Євро-2023 з футболу, в якому збірна України зіграє проти однолітків з Румунії.

Гра пройде в Бухаресті на стадіоні "Стяуа". Головним арбітром зустрічі призначений данський рефері Мортен Крог.

Збірна України U21 стартувала у фінальній частині молодіжного Євро-2023 з перемоги над командою Хорватії з рахунком 2:0. Голами у складі команди Руслана Ротаня відзначилися Олексій Кащук і Данило Сікан.

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Збірна Румунії свій стартовий поєдинок програла з розгромним рахунком Іспанії (0:3).

Зазначимо, що збірні Румунії U21 та України U21 перетиналися у кваліфікації молодіжного Євро-2021. Перший поєдинок завершився розгромною перемогою румунської команди з рахунком 3:0, у другій грі виграли "синьо-жовті" (1:0). Тоді Румунія посіла друге місце в групі, випередивши Україну і пробилася до фінальної частини молодіжного Євро-2021.

Румунія - Україна: прогноз

Фаворитом матчу букмекери вважають команду Руслана Ротаня. Ставки на перемогу "синьо-жовтих" приймаються з коефіцієнтом 1,98. Тріумф збірної Румунії оцінюється коефіцієнтом 3,75. Нічия - 3,55.

На думку аналітиків, у матчі молодіжних команд Румунії та України не буде багато забитих голів. Ставки на тотал голів менше 3 приймаються з коефіцієнтом 1,49. У той час як на тотал більше 3 коефіцієнт 2,60.

Найбільш вірогідним результатом матчу, на думку експертів, вважається нічия з рахунком 1:1. Коефіцієнт на такий результат - 7,30.

Нагадаємо, молодіжне Євро-2023 проходить в Грузії і Румунії з 21 червня по 8 липня. Це 24-й в історії розіграш чемпіонату Європи з футболу серед гравців до 21 року.

Збірна України виступає в групі В з Іспанією, Хорватією та Румунією. У плей-офф вийдуть команди, що зайняли перше і друге місце.

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