Перемогу "синьо-жовтим" принесли голи Кащука і Сікана.

У середу, 21 червня, відбувся поєдинок першого туру групового раунду молодіжного Євро-2023, в якому збірна України протистояла Хорватії.

Гра проходила на стадіоні "Джулешті" в Бухаресті і завершилася з рахунком 2:0 на користь "синьо-жовтих".

Рахунок у грі був відкритий на 19-й хвилині - з передачі Артема Бондаренка відзначився Олексій Кащук.

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На старті другого тайму футболістам молодіжної збірної України вдалося подвоїти свою перевагу - на 48-й хвилині з передачі Олексія Кащука гол забив Данило Сікан.

Україна U21 - Хорватія U21 - 2:0

Голи: Кащук, 19, Сікан, 48

Україна: Трубін, Сич, Батагов, Таловеров, Вівчаренко, Бондаренко, Бражко, Кащук, Криськів, Брагару, Сікан

Хорватія: Котарський, Чоліна, Перкович, Франич, Сігур, Качавенда, Пршир, Булат, Батурина, Фріган, Бельо

Збірна України U21 у фінальній частині молодіжного Євро-2023 грає в групі В, де її суперниками є збірні Іспанії, Румунії та Хорватії.

Після першого туру "синьо-жовті" йдуть на першому місці. Проте варто враховувати, що збірні Іспанії та Румунії свій матч ще не зіграли.

У наступному турі молодіжної першості континенту збірна України U21 зіграє проти Румунії. Гра відбудеться 24 червня. Початок зустрічі - о 19:00 за київським часом.

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