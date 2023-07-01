Збірна України в 1/4 фіналу молодіжного Євро зіграє проти Франції.

1 і 2 липня будуть зіграні поєдинки в рамках 1/4 фіналу молодіжного чемпіонату Європи з футболу.

Турнір проходить в Румунії та Грузії з 21 червня по 8 липня.

Участь у фінальній частині молодіжного Євро-2023 брали 16 збірних, які були розділені на 4 групи. У плей-офф вийшли по дві найкращі команди з кожної групи: Україна, Франція, Грузія, Ізраїль, Англія, Португалія, Іспанія та Швейцарія.

Відео дня

Молодіжне Євро-2023 з футболу. 1/4 фіналу

1 липня

19:00 Грузія - Ізраїль

22:00 Іспанія - Швейцарія

2 липня

19:00 Англія - Португалія

22:00 Франція - Україна

Нагадаємо, молодіжна збірна України під керівництвом Руслана Ротаня посіла друге місце в групі В, набравши 7 очок. "Синьо-жовті" перемогли в першому турі Хорватію (2:0), у другому турі виграли у Румунії (1:0), а в заключному турі розписали мирову з Іспанією (2:2).

Додамо, що три найкращих збірних молодіжного чемпіонату Європи-2023, крім Франції та Англії, отримають путівки на Олімпіаду-2024.

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