Головним фаворитом молодіжної першості континенту є збірна Англії.

У середу, 28 червня, були зіграні матчі заключного туру групового етапу молодіжного Євро-2023 з футболу.

За підсумками ігор визначилися всі учасники 1/4 фіналу турніру.

Напередодні старту чвертьфінальних ігор букмекери визначили головного фаворита на перемогу на молодіжному чемпіонаті Європи.

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Згідно з котируваннями, головним фаворитом першості континенту є молодіжна збірна Англії. Коефіцієнт на їх тріумф - 3,50. Друге місце в списку претендентів на перемогу займає Іспанія, коефіцієнт на їх тріумф - 4,00. Третє місце у збірної Франції. Коефіцієнт на тріумф "Ле Бле" - 4,50.

Шанси молодіжної збірної України на перемогу в турнірі не такі високі. Тріумф "синьо-жовтих" оцінюється коефіцієнтом 17,00.

Молодіжне Євро-2023 з футболу. Пари 1/4 фіналу

Грузія - Ізраїль

Іспанія - Швейцарія

Англія - Португалія

Франція - Україна

Матчі 1/4 фіналу молодіжного чемпіонату Європи-2023 будуть зіграні 1 і 2 липня.

Поєдинок України проти Франції відбудеться в неділю, 2 липня. Початок гри - о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, фінальна частина молодіжного чемпіонату Європи проходить в Грузії і Румунії з 21 червня по 8 липня. Три найкращі команди турніру, крім Франції та Англії, отримають путівки на Олімпіаду-2024.

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