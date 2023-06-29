Матчі 1/4 фіналу молодіжної першості Європи-2023 будуть зіграні 1 і 2 липня.

У середу, 28 червня, були зіграні матчі заключного туру групового етапу молодіжного Євро-2023 з футболу у групах з і D.

У групі з Англія перемогла Німеччину з рахунком 2:0, А Чехія поступилася Ізраїлю - 0:1.

Переможцем групи С стала молодіжна команда Англії (9 очок), друге місце посів Ізраїль (4 очки).

Відео дня

Групу D виграла молодіжна збірна Франції, яка перемогла в 3-му турі з розгромним рахунком Швейцарію (4:1). В іншій грі цієї групи Італія несподівано програла Норвегії (0:1) і не змогла пробитися в плей-офф турніру.

Таким чином, за підсумками групового етапу в 1/4 фіналу молодіжного Євро-2023 з груп C і D вийшли: Англія, Ізраїль, Франція і Швейцарія.

Раніше в плей-офф також вийшли Грузія та Португалія з групи А, а також Іспанія та Україна з групи В.

Євро-2023 з футболу. 1/4 фіналу

1 липня

19:00 Грузія - Ізраїль

22:00 Іспанія - Швейцарія

2 липня

19:00 Англія - Португалія

22:00 Франція - Україна

Згідно турнірній сітці - в 1/2 фіналу переможець пари Грузія - Ізраїль зустрінеться з переможцем пари Англія - Португалія, а переможець протистояння Франція - Україна зіграє проти переможця дуелі Іспанія - Швейцарія.

Нагадаємо, фінальна частина молодіжного чемпіонату Європи проходить в Грузії і Румунії з 21 червня по 8 липня. Три найкращі команди турніру, крім Франції та Англії, отримають путівки на Олімпіаду-2024.

Вас також можуть зацікавити новини: