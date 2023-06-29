У середу, 28 червня, були зіграні матчі заключного туру групового етапу молодіжного Євро-2023 з футболу у групах з і D.
У групі з Англія перемогла Німеччину з рахунком 2:0, А Чехія поступилася Ізраїлю - 0:1.
Переможцем групи С стала молодіжна команда Англії (9 очок), друге місце посів Ізраїль (4 очки).
Групу D виграла молодіжна збірна Франції, яка перемогла в 3-му турі з розгромним рахунком Швейцарію (4:1). В іншій грі цієї групи Італія несподівано програла Норвегії (0:1) і не змогла пробитися в плей-офф турніру.
Таким чином, за підсумками групового етапу в 1/4 фіналу молодіжного Євро-2023 з груп C і D вийшли: Англія, Ізраїль, Франція і Швейцарія.
Раніше в плей-офф також вийшли Грузія та Португалія з групи А, а також Іспанія та Україна з групи В.
Євро-2023 з футболу. 1/4 фіналу
1 липня
- 19:00 Грузія - Ізраїль
- 22:00 Іспанія - Швейцарія
2 липня
- 19:00 Англія - Португалія
- 22:00 Франція - Україна
Згідно турнірній сітці - в 1/2 фіналу переможець пари Грузія - Ізраїль зустрінеться з переможцем пари Англія - Португалія, а переможець протистояння Франція - Україна зіграє проти переможця дуелі Іспанія - Швейцарія.
Нагадаємо, фінальна частина молодіжного чемпіонату Європи проходить в Грузії і Румунії з 21 червня по 8 липня. Три найкращі команди турніру, крім Франції та Англії, отримають путівки на Олімпіаду-2024.