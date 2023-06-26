Молодіжна збірна України могла порушити регламент ФІФА на Євро-2023.

У суботу, 24 червня, збірна України U21 перемогла Румунію у другому турі групового етапу молодіжного Євро-2023 з футболу.

Після цієї поразки румунська команда втратила шанси пробитися в плей-офф турніру.

За інформацією PlaySport, Федерація футболу Румунії звернулася до Міжнародної федерації футболу за коментарем щодо можливого порушення "синьо-жовтими" регламенту ФІФА на молодіжному Євро-2023.

Відео дня

Як повідомляє румунська преса, збірна України могла порушити регламент ФІФА, задіявши у матчі першого туру проти Хорватії (2:0) Анатолія Трубіна і Георгія Судакова, які раніше грали за основну збірну України.

Згідно з регламентом ФІФА, гравець молодіжної збірної може взяти участь у грі лише в тому випадку, якщо з останнього матчу за головну команду країни пройшло не менше 48 годин.

Нагадаємо, гравці "Шахтаря" Анатолій Трубін і Георгій Судаков вийшли на поле в матчі з Хорватією 21 червня, а 19 червня обидва гравці виходили на поле у складі національної збірної України у матчі відбору на Євро-2024 проти збірної Мальти (1:0).

Відзначимо, що головний тренер збірної України U21 Руслан Ротань на прес-конференції заявив, що УЄФА була проінформована про це заздалегідь листом від УАФ.

Додамо, що молодіжна збірна України здобула дві перемоги в двох стартових матчах групового етапу Євро-2023 і гарантувала собі вихід в 1/4 фіналу турніру.

У заключному турі групового етапу підопічні Руслана Ротаня зіграють проти збірної Іспанії. Гра відбудеться 27 червня. Початок зустрічі - о 21:45 за київським часом.

Вас також можуть зацікавити новини: