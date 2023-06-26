Збірній України потрібно виграти у Іспанії, щоб посісти перше місце в групі.

У вівторок, 27 червня, збірна України U21 зіграє проти Іспанії в рамках 3-го туру групового етапу молодіжного Євро-2023 з футболу.

Гру прийме стадіон "Джулешті" в румунському місті Бухарест.

Молодіжна збірна України під керівництвом Руслана Ротаня в першому турі групового етапу перемогла збірну Хорватії (2:0). У другому турі "синьо-жовті" переграли однолітків з Румунії (1:0).

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Збірна Іспанії в рамках першого туру молодіжного Євро-2023 розгромила Румунію (3:0), а в другому турі з мінімальним рахунком здолала хорватів (1:0).

Таким чином, після двох турів в України та Іспанії по 6 набраних балів. Команди вже гарантували собі вихід в 1/4 фіналу і тепер їм залишилося лише визначити, хто ж стане переможцем групи В.

Варто відзначити, що іспанці займають перше місце завдяки кращій різниці забитих і пропущених голів. Отже, в очній дуелі Україні потрібно перемагати Іспанію, щоб вийти на перше місце, а іспанців, у свою чергу, влаштує і нічия.

Іспанія - Україна: трансляція

Поєдинок третього туру молодіжного Євро-2023 між збірними Іспанії та України в прямому ефірі буде показаний на місцевих телеканалах Суспільного.

Крім того, трансляція гри буде також доступна на сайті Суспільне Спорт.

Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, фінальна частина молодіжного чемпіонату Європи проходить в Грузії і Румунії з 21 червня по 8 липня.

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