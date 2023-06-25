Збірній України потрібно перемагати Іспанію, щоб посісти перше місце в групі.

У вівторок, 27 червня, відбудеться поєдинок третього туру групового етапу молодіжного Євро-2023, в якому збірна України зіграє проти Іспанії.

Зустріч пройде на стадіоні "Джулешті" в Бухаресті.

Збірні Іспанії та України набрали по 6 балів після стартових двох ігор і лідирують в турнірній таблиці групи В, гарантувавши собі достроковий вихід в 1/4 фіналу континентальної першості. Тепер командам залишилося лише визначити, хто вийде в плей-офф з першого місця, а хто фінішує в групі другим.

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Варто відзначити, що Іспанія в турнірній таблиці випереджає Україну завдяки кращій різниці забитих і пропущених голів, тому команді Руслана Ротаня потрібно вигравати очну зустріч, щоб посісти перше місце в групі. Іспанців же може влаштувати і нічия.

Іспанія - Україна: прогноз

Фаворитом поєдинку букмекери вважають молодіжну збірну Іспанії. На тріумф "Фурії Рохи" ставки приймаються з коефіцієнтом 1,85. Перемога підопічних Руслана Ротаня оцінюється коефіцієнтом 4,10. Нічия - 3,70.

На думку аналітиків, поєдинок іспанців і українців не буде занадто результативним. Так, ставки на тотал голів менше 3 приймаються з коефіцієнтом 1,49. На тотал голів більше 3 можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,60.

На думку експертів, найбільш вірогідним результатом зустрічі є перемога Іспанії з рахунком 1:0. На такий результат коефіцієнт у букмекерів - 7,40.

Нагадаємо, фінальна частина молодіжного чемпіонату Європи проходить в Грузії і Румунії з 21 червня по 8 липня.

Три найкращі команди турніру, крім Франції та Англії, отримають путівки на Олімпіаду-2024.

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