Все вирішилося на останніх хвилинах.

У заключному турі групового етапу молодіжного Чемпіонату Європи-2023 збірна України U-21 грала проти Іспанії U-21. Підопічні Руслана Ротаня двічі по ходу матчі втрачали перевагу у рахунку.

Іспанці забили першими, однак арбітр скасував взяття воріт. Перед самісінькою перервою все-таки вдалося легально відкрити рахунок, і зробила це збірна України: Богдан В’юнник головою перевів м’яч після прострілу з флангу.

На старті другого тайму "фурія роха" зрівняла рахунок завдяки курйозному автоголу збірної України. Але згодом підопічні Ротаня заробили пенальті, яке реалізував Судаков. Останнє слово у матчі було за іспанцями – вони встигли зрівняти рахунок.

Відео дня

Іспанія U-21 - Україна U-21 2:2

Голи: Желізко (49, автогол), Руїс (90) - В'юнник (43), Судаков (81, пен)

Іспанія U-21: Агірресабала - Арнау Мартінес, Гільямон, Хіла, Санчес - Бернабе, Сансет - Барренечеа, Орос, Рікельме - Камельйо

Україна U-21: Нещерет - Лях, Салюк, Сирота, Вівчаренко - Очеретько, Желізко - Назаренко, Криськів, Брагару - В’юнник

У цьому поєдинку розігрувалося перше місце у групі. Україні для цього потрібна було лише перемога. Нічия дала шанс іспанцям вийти до 1/4 фіналу з лідерської позиції. В обох команд у підсумку по сім набраних очок, однак Іспанія U-21 вище через кращу різницю забитих-пропущених.

Підсумкова таблиця групи B:

"Фурія роха" зустрінеться в чвертьфіналі з командою, котра посяде друге місце у квартеті D (Франція, Італія, Швейцарія, Норвегія), а збірна України зіграє з переможцем цієї ж групи. Остаточно суперники визначаться завтра, 28 червня.

Свій матч 1/4 фіналу "синьо-жовті" проведуть 2 липня у Клуж-Напоці. Додамо, що усі три попередні зустрічі підопічні Ротаня грали також у Румунії. Молодіжний ЧЄ-2023 відбувається також і у Грузії.

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