Збірна України U21 зіграє проти переможця групи D.

Збірна України U21 дізналася свого суперника в 1/4 фіналу молодіжного чемпіонату Європи-2023 з футболу.

Ним стала молодіжна збірна Франції, яка посіла перше місце в групі D.

У середу, 28 червня, були зіграні матчі заключного туру групового етапу Євро-2023 в групі D.

Збірна Франції U21 здобула розгромну перемогу над Швейцарією з рахунком 4:1.

Голами у складі французів відзначилися Гуірі, Баркола, Шеркі і Какере.

Огляд матчу:

"Ле Бле" виграли всі три матчі групового етапу і, набравши 9 балів, зайняли перше місце в квартеті з Швейцарією, Італією та Норвегією. Друге місце посіли швейцарці з 3 очками. Третій рядок у італійців (3 очки). Четверте місце - Норвегія (3 очки).

Нагадаємо, збірна України U21 під керівництвом Руслана Ротаня посіла друге місце в групі В, поступившись іспанцям лише в різниці забитих голів.

В рамках групового етапу молодіжного Євро-2023 "синьо-жовті" перемогли Хорватію (2:0), виграли у Румунії (1:0) і зіграли внічию проти Іспанії (2:2).

Поєдинок 1/4 фіналу молодіжного чемпіонату Європи-2023 між збірними Франції та України відбудеться в неділю, 2 липня. Початок матчу - о 22:00 за київським часом.

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