Молодіжна збірна Франції є фаворитом у поєдинку проти України.

У неділю, 2 липня, відбудеться поєдинок 1/4 фіналу молодіжного Євро-2023 з футболу, в якому зустрінуться збірні України та Франції.

Зустріч команд пройде на стадіоні "Клуж Арена" в румунському місті Клуж.

Збірна України U21 пробилася до чвертьфіналу молодіжної першості континенту, посівши друге місце в групі В. Підопічні Руслана Ротаня в першому турі групового етапу перемогли Хорватію (2:0), у другому турі з мінімальним рахунком здолали Румунію (1:0), а в заключному турі розписали мирову з Іспанією (2:2).

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Молодіжна збірна Франції пройшла груповий етап без втрати очок. "Ле Бле" здолали в першому турі Італію (2:1), у другому турі переграли Норвегію (1:0), а в третьому - з розгромним рахунком виграли у Швейцарії (4:1).

Франція - Україна: прогноз

Фаворитом цієї дуелі експерти вважають збірну Франції. Ставки на перемогу "Ле Бле" приймаються з коефіцієнтом 1,64. Коефіцієнт на тріумф збірної України - 5,30. Нічия - 3,90.

На думку аналітиків, матч молодіжних збірних України та Франції вийде результативним. Ставки на тотал голів більше 2,5 приймаються з коефіцієнтом 1,87. На тотал менше 2,5 можна поставити з коефіцієнтом 1,93.

Гол "синьо-жовтих" у цьому поєдинку оцінюється коефіцієнтом 1,59. На гол французів коефіцієнт 1,15.

На думку експертів, найбільш вірогідним результатом матчу Франція - Україна є перемога "Ле Бле" з рахунком 1:0. Коефіцієнт на такий результат - 7,20.

Нагадаємо, фінальна частина молодіжного чемпіонату Європи проходить в Грузії і Румунії з 21 червня по 8 липня.

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