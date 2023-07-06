Руслан Ротань буде тренером олімпійської збірної України з футболу.

У середу, 5 липня, збірна України U21 програла Іспанії у півфіналі молодіжного Євро-2023 і вилетіла з турніру.

Цей матч став останнім для Руслана Ротаня на посаді головного тренера молодіжної команди "синьо-жовтих". 41-річний фахівець підбив підсумки своєї роботи і попрощався з командою.

"Ми дійшли до 1/2 фіналу. Коли два роки тому ми збиралися цим колективом, не могли уявити, що будемо грати в півфіналі. По-перше, я хочу подякувати батькам цих хлопців, які прекрасно їх виховали - це відмінна команда. Я вже хлопцям сказав, що мені дуже приємно було з ними працювати - кожна хвилина, проведена разом, буде в моєму серці назавжди.

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Потрібно сказати велике спасибі академіям, клубам, які виховували цих хлопців. Спасибі всім, хто нас підтримував, що вболівали за нас. Ми їдемо з цього турніру з високо піднятою головою, але, на жаль, хлопці заслуговували більшого", - наводить слова Ротаня Суспільне Спорт.

Нагадаємо, раніше в Українській асоціації футболу повідомили, що Руслан Ротань покине пост наставника збірної України U21 після завершення молодіжного Євро-2023. До відбору на молодіжне Євро-2025 збірну України готуватиме інший фахівець, ім'я якого поки не розголошується.

В УАФ також заявили, що Руслан Ротань буде головним тренером олімпійської збірної України, яка виступить на футбольному турнірі Олімпіади-2024 в Парижі. Відзначимо, що збірна України вперше в історії буде представлена на Олімпійському турнірі з футболу.

Додамо, що на молодіжному Євро-2023 з футболу збірна України під керівництвом Руслана Ротаня на стадії групового етапу виграла у Хорватії (2:0), перемогла Румунію (1:0) і зіграла внічию проти Іспанії (2:2). В 1/4 фіналу "синьо-жовті" сенсаційно вибили збірну Франції U21 (3:1).

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