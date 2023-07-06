"Синьо-жовті" програли збірній Іспанії з рахунком 1:5.

У середу, 5 липня, збірна України U21 розгромно програла Іспанії у півфіналі молодіжного Євро-2023.

Головний тренер "синьо-жовтих" Руслан Ротань прокоментував результат поєдинку. Фахівець зазначив, що на результаті позначилося те, що його підопічним не вистачило часу для відновлення перед цією грою.

"Потрібно, мабуть, привітати команду Іспанії з перемогою. Що стосується нас, то я вважаю, що хлопцям не вистачило відновлення. Ми не говорили, не хотіли відмазок, але гра через два дні на третій, те, як ми добиралися, що ми просиділи в якійсь будці в аеропорту - нас затримали на п'ять годин, ми витратили півдня, щоб прибути в Бухарест. Ви, мабуть, бачили, що хлопці хотіли, але ноги не бігли.

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Відновлення відіграє ключову роль, тому дійсно це позначилося на результаті. Мабуть, це був не наш день просто.

Помилки завжди будуть. Те, що ми не зіграли щільно. Іспанці дуже сильна команда, коли у них є простір. Ми їм дали його. В принципі, все було в наших руках, але треба повернутися до того, що не було відновлення. Хлопці банально не встигали за більш свіжими гравцями", - наводить слова Ротаня Суспільне Спорт.

Нагадаємо, збірна України першою вийшла вперед у матчі проти Іспанії - на 13-й хвилині після передачі Мудрика відзначився Бондаренко. Однак потім "синьо-жовті" пропустили п'ять голів і вилетіли з турніру.

У фіналі молодіжного Євро-2023 збірна Іспанії зіграє проти Англії. Поєдинок відбудеться в суботу, 8 липня. Початок зустрічі - о 19:00 за київським часом.

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