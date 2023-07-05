Перемогу молодіжної збірної Іспанії принесли голи Руїса, Сансета, Бланко, Ороса і Гомеса.

У середу, 5 липня, відбувся поєдинок 1/2 фіналу молодіжного Євро-2023 з футболу, в якому зустрічалися збірні Іспанії та України.

Гра проходила в Бухаресті на стадіоні "Стяуа" і завершилася з рахунком 5:1 на користь іспанців.

Таким чином, молодіжна збірна Іспанії пробилася у фінал першості Європи.

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За збірну Іспанії голами відзначилися Руїс, Сансет, Бланко, Орос і Гомес. У складі збірної України єдиний гол забив Артем Бондаренко.

Іспанія - Україна - 5:1

Голи: Руїс, 17, Сансет, 23, Бланко, 54, Орос, 68, Гомес, 77 - Бондаренко, 13

Іспанія: Тенас Гомес, Паредес, Пачеко, Міранда, Бланко (Бернабе, 75), Баена (Вейга, 75), Сансет (Орос, 58), Родрі (Барренечеа, 58), Руїс, Серхіо Гомес (Рікельме, 80)

Україна: Трубін, Сич, Батагов, Таловєров, Вівчаренко (Брагару, 61), Бондаренко (Очеретько, 76), Бражко (Желізко, 61), Судаков, Мудрик, Назаренко (Кащук, 46), Сікан (Ванат, 61)

Попередження: Бланко, 36 - Сич, 44

Відзначимо, що у фіналі молодіжного Євро-2023 збірна Іспанії зіграє проти Англії. Напередодні англійці в 1/2 фіналу здобули розгромну перемогу проти Ізраїлю з рахунком 3:0. У складі збірної Англії голами відзначилися Гіббс-Уайт, Палмер і Арчер.

Нагадаємо, молодіжний чемпіонат Європи-2023 проходить у Румунії та Грузії. Фінальний поєдинок між збірними Іспанії та Англії відбудеться в суботу, 8 липня.

Додамо, що за підсумками Євро-2023 молодіжні збірні України, Іспанії та Ізраїлю забезпечили собі путівки на футбольний турнір Олімпіади-2024, яка відбудеться в Парижі. Для "синьо-жовтих" це перший в історії вихід на футбольний турнір Олімпійських ігор.

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