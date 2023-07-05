"Синьо-жовті" битимуться з Іспанією за путівку у фіналі молодіжної першості Європи.

У середу, 5 липня, збірна України U21 зіграє проти Іспанії поєдинок 1/2 фіналу молодіжного Євро-2023 з футболу.

Гра пройде на стадіоні "Стяуа" в Бухаресті (Румунія).

Іспанія - Україна: де дивитися матч

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Підопічні Руслана Ротаня в 1/4 фіналу сенсаційно перемогли збірну Франції з рахунком 3:1. Збірна Іспанії у чвертьфіналі молодіжної першості континенту вибила Швейцарію.

Збірні Іспанії та України вже перетиналися на цьому турнірі. На стадії групового етапу команди зіграли внічию з рахунком 2:2.

Іспанія - Україна

Орієнтовні склади команд

Іспанія: Тенас, Міранда, Паредес, Пачеко, В. Гомес, Баена, Бланко, С. Гомес, Сансет, Родрі, Руїс

Україна: Трубін, Вівчаренко, Таловеров, Батагов, Сич, Судаков, Бражко, Бондаренко, Мудрик, Сікан, Кащук

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Заявка збірної України U-21

Воротар: Нещерет ("Динамо"), Трубін ("Шахтар"), Фесюн ("Колос")

Захисник: Вівчаренко ("Динамо"), Сирота ("Динамо"), Таловєров (ЛАСК), Сич ("Кортрейк"), Лях ("Рух"), Брагару ("Чорноморець"), Батагов ("Зоря")

Півзахисник: Бражко ("Зоря"), Желізко ("Валмієра"), Михайленко ("Олександрія"), Назаренко ("Дніпро-1"), Криськів ("Шахтар"), Очеретько ("Шахтар"), Кащук ("Сабах"), Бондаренко ("Шахтар"), Судаков ("Шахтар")

Форвард: Мудрик ("Челсі"), В'юник (ГАК), Сікан ("Шахтар"), Ванат ("Динамо")

Заявка збірної Іспанії U-21

Воротар: Арнау Тенас ("Барселона"), Хулен Агірресабала ("Атлетик"), Лео Роман ("Мальорка")

Захисник: Віктор Гомес ("Брага"), Маріо Гіла ("Лаціо"), Арнау Мартінес ("Жирона"), Хуан Міранда ("Бетіс"), Уго Гільямон ("Валенсія"), Айтор Передес ("Атлетик"), Йон Пачеко ("Реал Сосьєдад"), Ману Санчес ("Осасуна")

Півзахисник: Адріан Бернабе ("Парма"), Антоніо Бланко ("Алавес"), Габрі Вейга ("Сельта"), Алехандро Баена ("Вільярреал"), Аймар Орос ("Осасуна"), Оян Сансет ("Атлетик")

Нападник: Серхіо Гомес ("Манчестер Сіті"), Абель Руїс ("Брага"), Серхіо Камельо ("Райо Вальєкано"), Родріго Санчес ("Бетіс"), Родріго Рікельме ("Жирона"), Андер Барренечеа ("Реал Сосьєдад")

Постер матчу 1/2 фіналу молодіжного Євро-2023 Іспанія - Україна

Слова тренерів перед матчем

Головний тренер молодіжної збірної України U-21 Руслан Ротань:

"Мабуть, найбільшою проблемою зараз для команди є відновлення. У нас було на це всього два дні. Це дуже важливий фактор.

Збірна Іспанії - дуже сильна команда. Ми зустрічалися в групі, але це буде зовсім інша гра. На юнацькому рівні Іспанія перемагала всіх, виграла всі турніри. Ми це добре знаємо, пам'ятаємо про це. Знаємо силу цієї команди.

Ми аналізували першу гру збірної Іспанії. Слід зауважити, що це структурна команда, завжди грає першим номером. Всі суперники вивчають і знають її механізми, але всі суперники страждають від цього. На теоретичних заняттях ми на ці моменти вказали хлопцям, але на полі все вирішує індивідуальна майстерність, настрій і характер. Всі разом і дає результат.

Думаю, іспанці добре нас вивчили. Ми зустрічаємося не вперше, тому добре знаємо один одного. Упевнений, що і наші хлопці, і іспанці будуть віддавати все, щоб зробити цей крок, про який всі мріють".

Головний тренер молодіжної збірної Іспанії Санті Денія:

"Ми не збираємося персонально грати проти Мудрика. Він чудовий футболіст і перебуває у системі гри всієї збірної України. Повинні цінувати роботу його тренера, який має у складі Михайла. Нам потрібно працювати у всіх фазах, нападі, захисті. Щоб вийти до фіналу, потрібно зіграти ідеальний матч. Потрібно підстраховувати одне одного у грі з Мудриком і захищатися як команда".

Півзахисник молодіжної збірної України Олександр Назаренко:

"Попередній поєдинок проти Іспанії? Так, У мене вийшла хороша гра. Найсильніші сторони Іспанії - сама команда. Вони добре грають в структурі, сильні колективом, тактично підготовлені. Тому для нас це буде важка гра.

Складна ситуація в Україні? У нас мотивація на найвищому рівні, оскільки ми граємо не тільки для себе і наших рідних, а й для всієї країни, для наших захисників, які захищають Україну на полі бою. Тому у нас є ще більше бажання, щоб порадувати їх, викликати посмішку на їхніх обличчях в такий важкий момент".