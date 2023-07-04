У середу, 5 липня, збірна України U21 зіграє проти Іспанії в рамках 1/2 фіналу молодіжного чемпіонату Європи-2023.
Зустріч команд відбудеться на стадіон "Стяуа" в Бухаресті (Румунія).
Молодіжна збірна України на шляху до півфіналу турніру перемогла Хорватію (2:0) і Румунія (1:0) на стадії групового етапу, а також зіграла з Іспанією внічию (2:2). В 1/4 фіналу "синьо-жовті" сенсаційно перемогли молодіжну збірну Франції (3:1).
Збірна Іспанії в першому турі групового етапу розгромила Румунію (3:0), а в другому виграла у Хорватії (1:0).
В 1/4 фіналу молодіжного Євро-2023 іспанці в непростому матчі в додатковий час вирвали перемогу над Швейцарією (2:1).
Іспанія - Україна: трансляція
Поєдинок півфіналу молодіжного Євро-2023 між збірними Іспанії та України в прямому ефірі буде показаний на місцевих телеканалах Cуспільного.
Крім того, трансляція цієї зустрічі буде доступна на сайті Cуспільне Спорт.
Початок гри - о 22:00 за київським часом.
Нагадаємо, в іншому матчі 1/2 фіналу молодіжної континентальної першості зустрінуться збірні Англії та Ізраїлю.