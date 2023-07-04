Збірна України U21 спробує пробитися до фіналу молодіжної першості Європи.

У середу, 5 липня, збірна України U21 зіграє проти Іспанії в рамках 1/2 фіналу молодіжного чемпіонату Європи-2023.

Зустріч команд відбудеться на стадіон "Стяуа" в Бухаресті (Румунія).

Молодіжна збірна України на шляху до півфіналу турніру перемогла Хорватію (2:0) і Румунія (1:0) на стадії групового етапу, а також зіграла з Іспанією внічию (2:2). В 1/4 фіналу "синьо-жовті" сенсаційно перемогли молодіжну збірну Франції (3:1).

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Збірна Іспанії в першому турі групового етапу розгромила Румунію (3:0), а в другому виграла у Хорватії (1:0).

В 1/4 фіналу молодіжного Євро-2023 іспанці в непростому матчі в додатковий час вирвали перемогу над Швейцарією (2:1).

Іспанія - Україна: трансляція

Поєдинок півфіналу молодіжного Євро-2023 між збірними Іспанії та України в прямому ефірі буде показаний на місцевих телеканалах Cуспільного.

Крім того, трансляція цієї зустрічі буде доступна на сайті Cуспільне Спорт.

Початок гри - о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, в іншому матчі 1/2 фіналу молодіжної континентальної першості зустрінуться збірні Англії та Ізраїлю.

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