Збірна України в 1/2 фіналу молодіжного Євро-2023 зіграє проти Іспанії.

1 і 2 липня були зіграні матчі 1/4 фіналу молодіжного чемпіонату Європи-2023 з футболу.

Збірна України сенсаційно вибила у чвертьфіналі Францію і вийшла в півфінал турніру. Перемогу "синьо-жовтим" принесли голи Георгія Судакова та Артема Бондаренка.

Також до півфіналу турніру пробилися молодіжні збірні Ізраїлю, Англії та Іспанії.

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Згідно з регламетом турніру, в 1/2 фіналу підопічні Руслана Ротаня зіграють проти Іспанії. Нагадаємо, "синьо-жовті" грали з іспанцями в одній групі на молодіжному Євро-2023. Поєдинок завершився внічию 2:2.

Молодіжне Євро-2023 з футболу. Пари 1/2 фіналу

Ізраїль - Англія

Іспанія - Україна

Матчі 1/2 фіналу молодіжного Євро-2023 відбудуться в середу, 5 липня.

Додамо, що завдяки перемозі над збірною Франції в 1/4 фіналу, молодіжна збірна України завоювала путівку на Олімпіаду-2024. "Синьо-жовті" вперше в своїй історії виступлять на Олімпійських іграх. Також на ОІ-2024 путівки завоювали збірні Іспанії та Ізраїлю.

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