У неділю, 2 липня, відбувся поєдинок 1/4 фіналу молодіжного Євро-2023, в якому збірна України протистояла Франції.
Гра проходила на стадіоні "Клуж Арена" в румунському місті Клуж-Напока.
Футболісти молодіжної збірної Франції першими вийшли вперед - на 19-й хвилині гол з передачі Бредлі Баркола забив Раян Шеркі. На 32-й хвилині Георгій Судаков реалізував пенальті і зрівняв рахунок у грі. На 44-й хвилині Георгій Судаков оформив дубль, забивши після геніальної передачі Михайла Мудрика.
На 85-й хвилині гри Артем Бондаренко забив після передачі Олександра Назаренка, встановивши фінальний рахунок на табло.
Франція - Україна - 1:3
Голи: Шеркі, 19 - Судаков, 32 пен, 44, Бондаренко, 85
Франція U21: Шевальє, Нкунку, Люкеба, Сімакан (Жандре, 72), Калулу, Тюрам (Адлі, 71), Какере, Ле Фе, Шеркі (Калімуендо, 79), Гуїрі (Ваї, 72), Баркола
Україна U21: Трубін, Вівчаренко, Таловєров, Батагов, Сич, Бондаренко (Желізко, 88), Бражко, Мудрик (Брагару, 78), Судаков, Кащук (Назаренко, 59), Криськів (Сікан, 59)
Таким чином, молодіжна збірна України вийшла до півфіналу Євро-2023 з футболу, де зіграє проти Іспанії. Раніше "Фурія Роха" перемогла в 1/4 фіналу збірну Швейцарії.
Нагадаємо, збірні Іспанії та України зустрічалися на стадії групового етапу молодіжного Євро-2023. Матч завершився внічию з рахунком 2:2.
В іншій парі 1/2 фіналу зустрінуться збірні Ізраїлю та Англії.
Матчі півфіналу молодіжного Євро-2023 будуть зіграні в середу, 5 липня.
Також додамо, що завдяки перемозі над Францією збірна України вперше в історії отримала путівку на Олімпіаду 2024 року. Також на Олімпіаду вийшли збірні Іспанії та Ізраїлю.