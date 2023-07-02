Перемогу "синьо-жовтим" принесли голи Судакова і Бондаренка.

У неділю, 2 липня, відбувся поєдинок 1/4 фіналу молодіжного Євро-2023, в якому збірна України протистояла Франції.

Гра проходила на стадіоні "Клуж Арена" в румунському місті Клуж-Напока.

Футболісти молодіжної збірної Франції першими вийшли вперед - на 19-й хвилині гол з передачі Бредлі Баркола забив Раян Шеркі. На 32-й хвилині Георгій Судаков реалізував пенальті і зрівняв рахунок у грі. На 44-й хвилині Георгій Судаков оформив дубль, забивши після геніальної передачі Михайла Мудрика.

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На 85-й хвилині гри Артем Бондаренко забив після передачі Олександра Назаренка, встановивши фінальний рахунок на табло.

Франція - Україна - 1:3

Голи: Шеркі, 19 - Судаков, 32 пен, 44, Бондаренко, 85

Франція U21: Шевальє, Нкунку, Люкеба, Сімакан (Жандре, 72), Калулу, Тюрам (Адлі, 71), Какере, Ле Фе, Шеркі (Калімуендо, 79), Гуїрі (Ваї, 72), Баркола

Україна U21: Трубін, Вівчаренко, Таловєров, Батагов, Сич, Бондаренко (Желізко, 88), Бражко, Мудрик (Брагару, 78), Судаков, Кащук (Назаренко, 59), Криськів (Сікан, 59)

Таким чином, молодіжна збірна України вийшла до півфіналу Євро-2023 з футболу, де зіграє проти Іспанії. Раніше "Фурія Роха" перемогла в 1/4 фіналу збірну Швейцарії.

Нагадаємо, збірні Іспанії та України зустрічалися на стадії групового етапу молодіжного Євро-2023. Матч завершився внічию з рахунком 2:2.

В іншій парі 1/2 фіналу зустрінуться збірні Ізраїлю та Англії.

Матчі півфіналу молодіжного Євро-2023 будуть зіграні в середу, 5 липня.

Також додамо, що завдяки перемозі над Францією збірна України вперше в історії отримала путівку на Олімпіаду 2024 року. Також на Олімпіаду вийшли збірні Іспанії та Ізраїлю.

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