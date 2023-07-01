Підопічні Руслана Ротаня спробують пробитися до півфіналу молодіжної першості континенту.

У неділю, 2 липня, збірна України U21 зіграє проти Франції в рамках 1/4 фіналу молодіжного Євро-2023 з футболу.

Гра пройде в румунському місті Клуж на стадіоні "Клуж Арена".

Підопічні Руслана Ротаня пробилися до чвертьфіналу молодіжної першості континенту посівши друге місце в групі В. Суперниками "синьо-жовтих" були збірні Хорватії (2:0), Румунії (1:0) і Іспанії (2:2).

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Збірна України набрала сім очок, як і Іспанія, але "Фурія Роха" посіла перше місце в групі завдяки кращій різниці голів.

Збірна Франції виграла групу D, заробивши 9 очок. "Ле Бле" перемогли Італію (2:1), Норвегію (0:1) і Швейцарію (1:4).

Франція - Україна: трансляція

Матч молодіжних збірних Франції та України в прямому ефірі буде показаний на місцевих телеканалах Суспільного.

Крім того, трансляція цієї гри буде доступна на сайті Суспільне Спорт.

Початок поєдинку - о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, молодіжний чемпіонат Європи-2023 приймають Румунія і Грузія. Турнір пройде з 21 червня по 8 липня.

Три кращих збірних молодіжного Євро-2023, крім Франції та Англії, отримають путівки на Олімпіаду-2024.

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