Молодіжна збірна України вдруге в рамках Євро-2023 зустрінеться з іспанцями.

У середу, 5 липня, відбудеться поєдинок 1/2 фіналу молодіжного чемпіонату Європи-2023 з футболу, в якому зустрінуться збірні України та Іспанії.

Гра пройде на стадіоні "Стяуа" в румунському місті Бухарест.

Головним арбітром зустрічі призначений бельгійський рефері Ерік Ламбрехтс.

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Молодіжні збірні Іспанії та України вже перетиналися на цьому Євро. В рамках групового етапу команди зіграли внічию з рахунком 2:2 в заключному турі.

В 1/4 фіналу молодіжної першості континенту "синьо-жовті" сенсаційно вибили збірну Франції. Підопічні Руслана Ротаня програвали по ходу гри, пропустивши на 19-й хвилині від Раяна Шеркі, проте зуміли показати характер і переломити хід зустрічі. На 32-й і 44-й хвилинах два голи забив Георгій Судаков, а на 85-й хвилині відзначився Артем Бондаренко, встановивши фінальний рахунок на табло.

Молодіжна збірна Іспанії в 1/4 фіналу здобула важку перемогу в додатковий час над збірною Швейцарії. Перемогу іспанцям принесли голи Серхіо Гомеса і Хуана Міранди.

Іспанія - Україна: прогноз

Фаворитом у цій парі, на думку букмекерів, є іспанці. Коефіцієнт на перемогу "Фурії Рохи" в основний час - 1,74. Тріумф "синьо-жовтих" оцінюється коефіцієнтом 4,80. Нічия - 3,95.

Матч молодіжних команд Іспанії та України повинен вийти результативним, вважають аналітики. Ставки на тотал голів більше 2,5 приймаються з коефіцієнтом 1,81. На тотал голів менше 2,5 коефіцієнт 2,07.

Найбільш вірогідним результатом матчу в основний час, на думку фахівців, є нічия з рахунком 1:1. Коефіцієнт на такий результат - 7,50.

Перемога молодіжної збірної Іспанії з урахуванням додаткового часу і серії пенальті оцінюється коефіцієнтом 1,39. Підсумковий тріумф збірної України оцінений коефіцієнтом 3,15.

Нагадаємо, в іншому матчі 1/2 фіналу молодіжного Євро-2023 зустрінуться збірні Ізраїлю та Англії.

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