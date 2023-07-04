Підготовку до кваліфікації Євро-2025 молодіжна збірна України розпочне під керівництвом нового тренера.

Стало відомо ім'я тренера, який очолить збірну України на футбольному турнірі Олімпіади-2024 в Парижі.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, після завершення молодіжного Євро-2023 з футболу збірна України U21 отримає статус олімпійської і готуватиметься до Ігор-2024 під керівництвом Руслана Ротаня.

Відзначається, що в контракті Ротаня була прописана опція продовження угоди в разі успішного виступу на молодіжній першості Європи, а саме - отримання олімпійської ліцензії.

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Додамо, що згідно з регламентом Олімпійських ігор, участь у турнірі можуть брати футболісти, які народилися після 1 січня 2001 року. Кожна команда може внести в заявку з 18-х футболістів тільки трьох виконавців, які старше цього віку.

Крім того, на сайті Української асоціації футболу повідомляється, що підготовку до наступної континентальної першості (Євро-2025) молодіжна збірна України (гравці 2002 року народження і молодше) почне під керівництвом нового тренера. Ім'я фахівця поки не розголошується.

Нагадаємо, збірна України U21 під керівництвом Руслана Ротаня перемогла в 1/4 фіналу збірну Франції і вийшла в півфінал турніру. Цей успіх дозволив "синьо-жовтим" вперше в історії отримати путівку на футбольний турнір Олімпійських ігор.

У півфіналі Євро-2023 молодіжна збірна України зіграє проти Іспанії. Матч відбудеться в середу, 5 липня. Початок зустрічі - о 22:00 за київським часом.

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