Україна перемогла Францію з рахунком 3:1 і зіграє проти Іспанії в півфіналі молодіжної першості Європи.

У неділю, 2 липня, молодіжна збірна України сенсаційно розбила Францію в рамках 1/4 фіналу Євро-2023 з футболу.

Вінгер "синьо-жовтих" Михайло Мудрик прокоментував перемогу над "Ле Бле" і вихід до півфіналу турніру.

"У нас все класно. Ми грали краще, ніж французи. Ми радіємо, але тільки зараз.

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Наша мета - виграти кубок. Крок за кроком.

Пас на Судакова? Зазвичай все було навпаки: він мені віддавав, а я забивав. А тепер він забив пенальті, і я подумав - треба, щоб ще забив. Я все для свого друга роблю, нехай тільки забиває. Я просто його продаю. Чи чекати Судакова в "Челсі"? Було б дуже здорово.

Півфінал з Іспанією? Ми точно ще раз переглянемо матч групового раунду з Іспанією. Це для нас буде як чистий аркуш, на якому все написано. І від цього визначимо, як нам краще буде проти них грати", - наводить слова Мудрика Суспільне Спорт.

Відзначимо, що для Михайла Мудрика це був перший матч на молодіжному Євро-2023. Ігри групового етапу вінгер "Челсі" пропустив через травму. У грі проти Франції Мудрик був одним з головних героїв, він заробив пенальті і віддав гольову передачу.

У півфіналі молодіжного чемпіонату Європи-2023 збірна України зіграє проти Іспанії. Матч відбудеться в середу, 5 липня. Початок зустрічі - о 22:00 за київським часом.

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