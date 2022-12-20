Кріштіану Роналду може зіграти на наступному чемпіонаті світу.

Головна зірка національної збірної Португалії Кріштіану Роналду може зіграти на наступному чемпіонаті світу з футболу.

Як повідомляє видання Marca, 37-річний форвард хоче виступити на мундіалі, який пройде в США, Канаді та Мексиці в 2026 році.

Джерело зазначає, що ЧС в Катарі був дуже важким для Роналду і йому важко змиритися з провальним виступом збірної Португалії на цьому турнірі.

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Особливо важко португальцю далася перемога Аргентини з нападаючим Ліонелем Мессі у складі. Тепер мета Кріштіану - зіграти на наступній планетарній першості з футболу.

Зазначимо, що в 2026 році Кріштіану Роналду виповниться 41 рік.

Зараз зірковий нападник знаходиться в статусі вільного агента, після того як покинув "Манчестер Юнайтед" через скандальне інтерв'ю, в якому розкритикував головного тренера і керівництво клубу.

В якому клубі Роналду продовжить свою кар'єру поки невідомо. Єдиним клубом, який виявляв реальний інтерес до португальця був "Аль-Наср" з Саудівської Аравії. Саудівці пропонували 37-річному футболісту контракт на 2,5 сезони із зарплатою 200 мільйонів євро на рік. Однак Кріштіану відмовився від цієї пропозиції, оскільки хоче продовжити кар'єру в Європі.

Нагадаємо, на ЧС-2022 збірна Португалії вилетіла на стадії 1/4 фіналу, сенсаційно програвши збірній Марокко (0:1). На мундіалі в Катарі Кріштіану зіграв п'ять матчів і забив один гол.

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