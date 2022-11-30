Португальський форвард вибрав екзотичний варіант для продовження кар'єри.

Іменитий португальський нападник Кріштіану Роналду, який розірвав контракт з англійським "Манчестер Юнайтед" і знаходиться в статусі вільного агента, визначився з клубом, в якому продовжить свою кар'єру.

За інформацією іспанського видання Marca, форвард збірної Португалії погодив умови контракту з футбольним клубом "Аль-Наср" з Саудівської Аравії.

Повідомляється, що судівський клуб запропонував Роналду контракт на три роки, за які володар п'яти "Золотих м'ячів" заробить 225 мільйонів доларів.

Відео дня

Зазначимо, що в поточному сезоні "Аль-Наср" займає друге місце у вищому дивізіоні чемпіонату Саудівської Аравії з футболу.

Нагадаємо, перед стартом чемпіонату світу-2022 з футболу Кріштіану Роналду дав резонансне інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану, в якому розкритикував керівництво "Манчестер Юнайтед" і головного тренера "червоних дияволів" Еріка тен Хага. Після публікації цього інтерв'ю англійський клуб оголосив про розірвання контракт з португальським футболістом.

Зараз Кріштіану Роналду разом зі збірною Португалії виступає на ЧС-2022 в Катарі. Португалія виграла два стартових матчі групового етапу і достроково пробилася в 1/8 турніру.

Роналду зіграв два матчі на мундіалі в Катарі і відзначився одним забитим голом.

Вас також можуть зацікавити новини: