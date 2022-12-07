Кріштіану Роналду може залишитися в англійській Прем'єр лізі.

Зірковий нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду, який нещодавно покинув "Манчестер Юнайтед" у статусі вільного агента, продовжує пошуки нового клубу.

Британські ЗМІ повідомляють, що інтерес до 37-річного футболіста проявляють "Аль-Наср" з Саудівської Аравії і "Інтер" Майамі з США. "Аль-Наср" пропонує Роналду неймовірну зарплату - 200 мільйонів євро за сезон, проте Кріштіану хоче продовжити виступи в Європі.

Напередодні стало відомо, що в послугах португальського форварда зацікавлений лондонський "Арсенал".

Відео дня

Журналіст Руді Галетті повідомляє, що лондонці намагатимуться переконати форварда підписати контракт у січні 2023 року.

Пропозиція "канонірів" не буде такою фінансово вигідною, як у саудівців, але бажання спробувати підписати Роналду у клубу є.

Шанси "Арсенала" підписати португальця підвищує також те, що, швидше за все, "каноніри" будуть виступати в Лізі чемпіонів в наступному сезоні, що дуже важливо для Роналду.

Повідомляється, що 37-річний форвард буде приймати рішення про свою майбутню кар'єру тільки після чемпіонату світу-2022 в Катарі, на якому збірна Португалія вийшла до чвертьфіналу і зіграє з Марокко.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду залишився без клубу після скандального відходу з "Манчестер Юнайтед". Португалець дав резонансне інтерв'ю британському журналісту пірсу Моргану, в якому розкритикував керівництво клубу і головного тренера "червоних дияволів" Еріка тен Хага. Після публікації інтерв'ю клуб прийняв рішення розірвати контракт з гравцем.

У поточному сезоні португалець зіграв у 16 матчах за "МЮ", в яких відзначився 3 голами і 2 асистами.

Додамо, що у складі "Арсеналу" грає футболіст збірної України Олександр Зінченко. Крім того, "каноніри" зацікавлені в підписанні вінгера "Шахтаря" Михайла Мудрика.

Вас також можуть зацікавити новини: