Кріштіану Роналду вирішив зробити укол ботокса в інтимне місце.

Зірковий футболіст "Манчестер Юнайтед" і національної збірної Португалії Кріштіану Роналду запідозрений в ін'єкціях ботокса в свій статевий орган.

Як повідомляє видання La Razon, метою внутрішньом'язових ін'єкцій є збільшення товщини пеніса. Чоловічий орган можна збільшити від 1 до 2-3 см.

Іспанські журналісти уточнюють, що такою процедурою часто користуються порнозірки, при цьому позитивний результат процедура не гарантує. Ефект від неї може тривати від 18 до 24 місяців і є оборотним, а втручання не вимагає накладення швів.

"Колишня зірка "Реала", мабуть, прийняв новий розпорядок дня, щоб зберегти свою вічну молодість. Ін'єкція ботокса збільшує задоволення як людини, яка зробила її, так і його партнера, в даному випадку Джорджини Родрігес", - пишуть іспанські ЗМІ.

Роналду далеко не вперше вдається до естетичних операцій. Раніше знаменитий футболіст користувався послугами косметологів для виправлення проблем з обличчям, зубами, волоссям і носом. Крім того, Кріштіану відкрив власну клініку для лікування волосся Insparya Hair Clinic.

Нагадаємо, у квітні цього року у Роналду і його коханої Джорджини Родрігес народилася дівчинка. Пара чекала двійню, однак син помер при народженні.

Раніше УНІАН повідомляв, що Кріштіану Роналду пропустив кілька поспіль тренувань "Манчестер Юнайтед" і не відправився на передсезонне турне з "червоними дияволами". За даними ЗМІ, португалець хоче покинути англійський клуб, оскільки не вірить у шанси виграти англійську Прем'єр-лігу в наступному сезоні з "червоними дияволами", а також через те, що хоче грати в Лізі чемпіонів, куди не зміг пробитися клуб.

Кріштіану Роналду: кар'єра в "Манчестер Юнайтед"

Роналду виступає за англійський клуб з серпня 2021 року, перейшовши з "Ювентуса" за 15 мільйонів євро.

У сезоні-2021/2022 Роналду провів 38 матчів у складі "червоних дияволів" у всіх турнірах, в яких забив 24 голи і віддав три гольові передачі. Він став найкращим бомбардиром команди за підсумками сезону.

Контракт Роналду з "червоними дияволами" закінчується в 2023 році.

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