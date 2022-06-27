Кріштіану Роналду привітав учасників акції допомоги ЗСУ.

На благодійному аукціоні, організованому для збору коштів для ЗСУ, була продана футболка з автографом п'ятиразового володаря "Золотого м'яча" Кріштіану Роналду, підписана ним на матчі Португалія - Україна, який відбувся 22 березня 2019 року в Лісабоні. Ця футболка належала 14-річному хлопцю з Івано-Франківська Володимиру Романчуку.

Школяр пожертвував ігрову футболку свого кумира щоб допомогти військовим ТрО та ЗСУ з Прикарпаття, які зараз на передовій захищають Україну від російських окупантів.

Зазначається, що лот пішов з молотка за 70 тисяч гривень. Всі виручені кошти будуть спрямовані на покупку медикаментів для українських військових.

Знаменитий нападник "Манчестер Юнайтед" і національної збірної Португалії Кріштіану Роналду дізнався про цю історію і привітав учасників благодійного аукціону.

Про це в Фейсбуці повідомляє центр Save Ukraine now.

"Сподіваюся, що моя футболка з матчу з Україною в 2019 допоможе молодим людям мати краще майбутнє. Хочу привітати Українську асоціацію футболу з такою акцією. Молюся про мир", - Кріштіану Роналду.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже 124-й день.

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