Гарі Невілл в опозиції до Бориса Джонсона.

Колишній захисник збірної Англії та "Манчестер Юнайтед" Гарі Невілл думає, що прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон мусить залишити свою посаду.

"Той факт, що він тримається за місце та не йде у відставку, означає, що він отримає болісний і неприємний кінець свого сумного перебування на посаді прем’єр-міністра. Що він і заслуговує.

Він повинен прийти на PMQ і піти у відставку (Prime Minister’s Questions, засідання Палати громад, на якому прем’єр-міністр відповідає на запитання народних депутатів – прим.)", – написав Гарі у твіттері.

47-річний Невілл працює футбольним експертом на телебаченні. Він з 1992 року по 2011 захищав кольори "Манчестер Юнайтед". За "дияволів" він загалом провів 602 поєдинки у всіх турнірах. Гарі двічі перемагав у Лізі чемпіонів з рідним клубом, а також 8 разів завойовував АПЛ.

Нещодавно міністр фінансів Британії Ріші Сунак та міністр охорони здоров'я Саджид Джавід пішли у відставку. Вони залишилися незадоволеними вчинками Бориса Джонсона.

Нагадаємо, Джонсон зберіг свою посаду. Лише трохи більше ніж 40% депутатів від правлячої Консервативної партії висловили Борису вотум недовіри. Джонсон назвав умови, за яких він може покинути пост прем'єра - один з факторів стосується України.