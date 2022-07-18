Кріштіану Роналду може повернутися в Мадрид.

Нападник національної збірної Португалії Кріштіану Роналду все ще може покинути "Манчестер Юнайтед" і повернутися в чемпіонат Іспанії.

Як повідомляє видання AS, легендарному форварду вдалося переконати головного тренера "Атлетіко" Дієго Сімеоне придбати його в мадридський клуб. У португальського форварда немає побоювань через перехід в стан заклятих ворогів його колишнього клубу з Мадрида - "Реала".

Чутки про можливий перехід Роналду в стан "матрацників" вперше з'явилися кілька тижнів тому.

За попередніми даними, "МЮ" досі не бажає відпускати португальця. Головний тренер команди Ерік Тен Гаг в одному з інтерв'ю підкреслив, що Роналду не продається.

Однак сам Кріштіану, як повідомляють ЗМІ, хоче піти з "Манчестер Юнайтед". Роналду бажає покинути "МЮ", оскільки не вірить у шанси виграти англійську Прем'єр-лігу в наступному сезоні з манкуніанцями, а також через те, що хоче грати в Лізі чемпіонів, куди не зміг пробитися клуб.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду пропустив кілька поспіль тренувань "Манчестер Юнайтед" і не відправився на передсезонне турне з "червоними дияволами".

Кріштіану Роналду: кар'єра в "Манчестер Юнайтед"