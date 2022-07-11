Ерік Тен Хаг запевняє, що Кріштіану Роналду не покине "Манчестер Юнайтед" цього літа.

Головний тренер "Манчестер Юнайтед" Ерік тен Хаг висловився щодо майбутнього Кріштіану Роналду в англійському клубі. Раніше повідомлялося, що знаменитий португалець пропустив кілька тренувань "червоних дияволів" і хоче змінити клуб в літнє міжсезоння.

Нідерландський фахівець заявив, що 37-річний нападник пропустив клубні тренування і не полетів з манкуніанцями в передсезонне турне по Таїланду і Австралії через особисті проблеми. Тен Хаг запевнив, що Роналду не піде з "Манчестер Юнайтед".

"Його з нами немає через особисті проблеми. Ми розраховуємо на Роналду в цьому сезоні - ось і все. З нетерпінням чекаю можливості попрацювати з ним.

Він мені не говорив, що хоче піти. Я читав новини про це, але, як я вже сказав, Кріштіану не продається. Він входить в наші плани, ми хочемо домогтися успіху разом.

Ми спілкувалися до того, як виникла ця проблема. Ми поговорили, і це була дуже хороша розмова", - наводить слова тренера Manchester Evening News.

Крім того, Ерік Тен Хаг поділився думкою про необхідність підписання нових гравців в "Манчестер Юнайтед".

"Ми хочемо, щоб у нас були правильні гравці. У нас дійсно хороший склад, ми працюємо над розвитком нашого стилю гри і, якщо буде можливість, підпишемо потрібних нам гравців. Безумовно, ми шукаємо гравців в півзахист, а також в напад", - заявив тен Хаг.

Нагадаємо, за результатами минулого сезону "Манчестер Юнайтед" зайняв 6-е місце і не зміг потрапити в Лігу чемпіонів. Ряд авторитетних ЗМІ повідомляли, що Кріштіану хоче піти з "МЮ", оскільки не вірить у шанси виграти англійську Прем'єр-лігу в наступному сезоні з манкуніанцями, а також через те, що хоче грати в Лізі чемпіонів, куди не зміг пробитися клуб.

Кріштіану Роналду: кар'єра в "Манчестер Юнайтед"