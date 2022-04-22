Знаменитий португалець подякував за підтримку після смерті сина.

Нападник "Манчестер Юнайтед" і збірної Португалії Кріштіану Роналду оприлюднив перше фото своєї новонародженої дочки.

У своєму Instagram знаменитий португальський футболіст поділився зворушливим сімейним знімком.

"Дім, милий дім. Джіо і наша крихта нарешті разом з нами. Ми хочемо подякувати всім за добрі слова і жести. Ваша підтримка дуже важлива, і ми всі відчули любов і повагу, які ви проявляєте до нашої сім'ї. Тепер пора бути вдячними за нове життя в цьому світі", - написав Роналду під постом.

Нагадаємо, кілька днів тому португальський футболіст пережив важку подію. Його наречена Джорджина Родрігес знову стала мамою, але один з немовлят помер при пологах - вижила тільки дівчинка.

Португалець через смерть сина пропустив виїзний поєдинок проти "Ліверпуля", що завершився розгромом "Манчестер Юнайтед" з рахунком 0:4. Однак Роналду не випав з тренувального процесу. Незважаючи на трагічну подію, Кріштіану був відсутній в розташуванні команди всього день і вже повернувся до роботи.

Кріштіану Роналду: кар'єра в "Манчестер Юнайтед"