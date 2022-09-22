Александер Чеферін зазначив, що російські команди будуть відсторонені, поки не припиниться війна в Україні.

У вівторок, 20 вересня, стало відомо, що збірну Росії не допустили до жеребкування Євро-2024.

Дане рішення УЄФА прокоментував глава організації Александер Чеферін. Він зазначив, що всі збірні та клуби країни-агресора будуть відсторонені до тих пір, поки не буде закінчена війна в Україні.

"Відсторонення Росії - це не рішення сьогоднішнього дня. Рішення по російським збірним і клубам було прийнято до подальшого повідомлення. Це означає, що ми стежимо за ситуацією. Поки не змінимо думку, вона буде діяти. Тому УЄФА не потрібно приймати окреме рішення кожного разу, коли стартує новий турнір.

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Всі ми сподіваємося, що війна закінчиться якомога швидше, щоб збірна Росії змогла взяти участь в наших змаганнях. Але враховуючи ситуацію, яка вона зараз, ми навіть не можемо її обговорювати. Це поєднання політики та спорту. Що ми можемо зробити, так це виступати за мир. Сподіваємося, що війна скоро закінчиться, а після цього вирішимо, що робити", - наводить слова президента УЄФА видання L'Equipe.

Раніше УНІАН повідомляв, що Росія звернулася в УЄФА з вимогою дискваліфікувати головного тренера збірної України Олександра Петракова за слова про війну. Пізніше президент Уаф Андрій Павелко заявив, що Петраков не буде дискваліфікований через скарги Російського футбольного союзу, замість бана тренер отримав попередження і грошовий штраф.

Відсторонення Росії від участі в турнірах під егідою УЄФА: що відомо

У перші дні повномасштабного вторгнення російських військ в Україну УЄФА і ФІФА прийняли рішення відсторонити клуби і збірні РФ від участі в турнірах під своєю егідою.

Пізніше УЄФА продовжив заборону клубам і збірним країни-агресора брати участь у змаганнях під своєю егідою і в сезоні 2022/23.

Крім того, раніше президент УЄФА Александер Чеферін заявляв, що він не впевнений в тому, що російські клуби зможуть знову виступати в єврокубках.

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