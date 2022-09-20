Сума штрафу не повідомляється.

Президент УАФ Андрій Павелко заявив, що керманич збірної України Олександр Петраков не буде дискваліфікований за скаргою Російського футбольного союзу через коментарі про війну. Замість бану фахівець отримав попередження й грошовий штраф.

Про це Павелко написав у Facebook.

"Істерика росіян з приводу головного тренера Національної збірної України Олександра Петракова не вартує ані найменшої уваги, бо їх недолугу скаргу УЄФА вже давно розглянув. Звичайно, що ніякого рішення про відсторонення немає і бути не могло. Було попередження і незначний штраф, який УАФ має за честь сплатити.

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Тож марно рашисти намагаються зараз - напередодні важливого матчу української збірної - відволікти нас від підготовки до гри. Усі максимально зосереджені саме на цьому і готуються підтримувати наших хлопців", - написав Павелко.

Нагадаємо, УЄФА залишив у силі відсторонення клубів і збірних Росії від участі в міжнародних змаганнях через повномасштабне вторгнення в Україну.

Раніше Петраков жорстко висловлювався про росіян.

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