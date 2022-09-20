Президент УАФ Андрій Павелко заявив, що керманич збірної України Олександр Петраков не буде дискваліфікований за скаргою Російського футбольного союзу через коментарі про війну. Замість бану фахівець отримав попередження й грошовий штраф.
Про це Павелко написав у Facebook.
"Істерика росіян з приводу головного тренера Національної збірної України Олександра Петракова не вартує ані найменшої уваги, бо їх недолугу скаргу УЄФА вже давно розглянув. Звичайно, що ніякого рішення про відсторонення немає і бути не могло. Було попередження і незначний штраф, який УАФ має за честь сплатити.
Тож марно рашисти намагаються зараз - напередодні важливого матчу української збірної - відволікти нас від підготовки до гри. Усі максимально зосереджені саме на цьому і готуються підтримувати наших хлопців", - написав Павелко.
Нагадаємо, УЄФА залишив у силі відсторонення клубів і збірних Росії від участі в міжнародних змаганнях через повномасштабне вторгнення в Україну.
Раніше Петраков жорстко висловлювався про росіян.