У листі, який написала Росія, Олександр Петраков звинувачується у порушенні кодексу поведінки.

Російський футбольний союз адресував лист до УЄФА з вимогою дискваліфікувати головного тренера збірної України Олександра Петракова.

Про це інформує The Guardian.

Країна-агресор звинувачує Петракова в дискримінаційних заявах стосовно росіян та недотриманні політичного нейтралітету. Як доказ заступник генерального секретаря РФС Денис Рогачов навів цитати Петракова про війну, опубліковані у двох виданнях - італійському Corriere dello Sport та російському "Спорт-Експрес".

Відео дня

У листі, який написала Росія, Петраков звинувачується у порушенні кодексу поведінки. У наведених цитатах він говорив про намір приєднатися до захисників України, а також закликав вигнати всіх росіян з міжнародних спортивних змагань.

"Заяви головного тренера збірної України з футболу Олександра Петракова зроблені на тлі політичного конфлікту між двома країнами (Росією та Україною) і є політичним меседжем, який явно порушує фундаментальний принцип політичної нейтральності.

Більше того, поведінку головного тренера можна розцінювати як участь у розпалюванні суспільної ненависті на національному ґрунті та використання футболу для відстоювання політичних поглядів", - написав Рогачов.

У РФС кажуть, що Петраков здійснив "заклик до насильства", а його коментарі є "дискримінаційними за національною ознакою, оскільки Петраков закликає відсторонити всіх російських спортсменів і застосувати цю санкцію до всіх громадян Російської Федерації без будь-яких законних підстав".

Нагадаємо, УЄФА залишив у силі відсторонення клубів і збірних Росії від участі в міжнародних змаганнях через повномасштабне вторгнення в Україну.

Вас також можуть зацікавити новини: