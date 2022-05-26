Александер Чеферін висловив підтримку українським клубам.

Президент Європейського футбольного союзу Александер Чеферін зробив заяву про участь російських команд у турнірах під егідою УЄФА.

У коментарі SKY Sport Italia глава УЄФА зазначив, що що футбольні клуби країн-агресорів можуть не повернутися в єврокубки через військове вторгнення РФ в Україну.

"Всі ми недооцінювали ситуацію в попередні місяці, ніхто не міг припустити, що вибухне війна. І коли це почалося, ми всі думали, що це триватиме кілька тижнів. І тому зараз дуже складно припустити, що буде далі.

Я не впевнений, що російські клуби зможуть знову виступати в єврокубках", - сказав Чеферін.

Крім того, Чеферін запевнив, що УЄФА буде всіляко допомагати українським клубам провести національну першість і взяти участь в єврокубках.

"Ми зробимо все можливе, щоб українські клуби змогли грати в своїх турнірах. Я вже говорив це кілька разів: мені дуже шкода всіх українських і російських спортсменів, тому що особливо це стосується російських спортсменів, вони відчувають на собі ту шкоду, яку несе війна. Вони постраждали через безглузді і шалені рішення кількох людей", - резюмував глава УЄФА.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже майже три місяці.

В УЄФА відреагували на військову агресію РФ, усунувши клуби і національну збірну цієї країни від участі у всіх турнірах під егідою організації в цьому сезоні. Пізніше УЄФА прийняв рішення продовжити цей "бан" і на наступний сезон.

Крім того, УЄФА позбавив РФ права прийняти фінал Ліги чемпіонів цього року. Фінальний поєдинок за головний клубний трофей континенту, в якому зустрінуться "Ліверпуль" і "Реал", був перенесений з Санкт-Петербурга в Париж.

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