Александер Чеферін прокоментував також розірвання договору з "Газпромом".

Незважаючи на розв'язану Росією війну в Україні, Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) не планує припиняти трансляцію матчів під своєю егідою на території РФ.

Про це заявив президент організації Александер Чеферін.

"Чи існує план припинення транслювання матчів під егідою УЄФА в Росії? Ми це не обговорювали. Ми вважаємо, що зараз немає причин робити це.

Але ситуація змінюється з кожним днем. Ми це не обговорювали, рішень не приймали", - сказав Чеферін.

Додамо, що під егідою УЄФА проходять такі турніри, як Ліга чемпіонів, Ліга Європи та Ліга конференцій, а також чемпіонати Європи.

Крім того, Александер Чеферін прокоментував розірвання організацією контракту з російським "Газпромом".

"Це було правильне рішення. У плані фінансів це дорого обійшлося. Це вдарило по нашому гаманцю. Я щодня розмовляю з Павелком, президентом Української федерації футболу. Я попередив РФС перед цим рішенням. Я не боягуз і нічого не роблю таємно.

При укладанні контракту було б справедливо дивитися, звідки йдуть гроші? Якщо розглядати питання так, то це популізм. Політикам легко кричати. Що таке УЄФА, щоб оцінювати систему управління країною? Чи всі великі західні компанії дотримуються прав людини? Політики просили нас розірвати відносини з "Газпромом" ще до прийняття рішення про санкції щодо Росії, а Європа все одно купує (російський) газ", - наводить слова Чеферіна Corriere Della Sera.

Нагадаємо, через військову агресію Росії ФІФА та УЄФА відсторонили російські клуби та збірні від участі в міжнародних турнірах на невизначений термін. Також УЄФА позбавив Росію права прийняти фінал Ліги чемпіонів.

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