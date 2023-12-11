Під керівництвом Олександра Шовковського "Динамо" виграло чотири матчі поспіль.

У понеділок, 11 грудня, київське "Динамо" здобуло перемогу над "Оболонню" в рамках 17-го туру Української Прем'єр-ліги.

Після цієї гри український фахівець Олександр Шовковський був позбавлений приставки "виконуючий обов'язки" і офіційно призначений на посаду головного тренера "Динамо".

Про це повідомляє офіційний сайт київського клубу.

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Шовковський був призначений виконуючим обов'язки головного тренера "біло-синіх" після відставки Мірчі Луческу. Румунський фахівець покинув посаду після поразки від "Шахтаря" у 13-му турі чемпіонату України з футболу.

Під керівництвом Олександра Шовковського "Динамо" виграло чотири матчі поспіль в Українській Прем'єр-лізі: "Кривбас" (2:0), "Рух" (2:0), "Металіст 1925"(4:2) і "Оболонь" (2:0).

"Динамо" піднялося на п'яте місце в турнірній таблиці УПЛ. В активі "біло-синіх" 28 набраних очок.

Додамо, що Олександр Шовковський увійшов до тренерського штабу Мірчі Луческу у січні 2023 року. Минулої весни 48-річний фахівець виконував роль головного тренера поки Луческу відновлювався після операції.

До приходу в "Динамо" Шовковський протягом чотирьох років працював асистентом головного тренера в збірній України Андрія Шевченка і потім Олександра Петракова.

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