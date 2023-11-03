Мірча Луческу оголосив, що йде у відставку після поразки від "Шахтаря".

Румунський фахівець Мірча Луческу оголосив, що йде з поста головного тренера київського "Динамо" і завершує свою карʼєру.

Про це наставник "біло-синіх" заявив на прес-конференції після матчу 13-го туру Української Прем'єр-ліги проти донецького "Шахтаря". Гра завершилася перемогою "гірників" з рахунком 1:0.

"Всьому приходить кінець. Гра проти "Шахтаря" була останньою для мене на чолі "Динамо". Сьогодні не хотілося б говорити про гру. Хочу сказати, що я 15 років віддав футболу України. На цьому я вирішив закінчити свою кар‘єру. Це була остання гра. Я попрощався зі своїми гравцями, з гравцями "Шахтаря".

Дякую усім. Хотілося б завершити по-іншому, але усьому приходить кінець - і футбольній кар‘єрі, і любові, і життю. Усьому є початок і кінець.

Впевнений, що майбутнє є у "Динамо" і України. Мені дуже складно було пережити увесь цей час - війна, відсутність вболівальників, хвилини мовчання перед кожним матчем. Для мене це складно. З роками ти стаєш більш сентиментальним.

У цьому плані кожна гра мені давалася складніше й складніше. Постійно з думками про тих, хто помирає на фронті, серед цивільного населення. Це складно поєднувати з футболом.

Дякую всім. Дякую футболу українському. Дякую Україні за ці 15 років. Бажаю усім миру, здоров'я та щасливого майбутнього", - сказав Луческу.

Контракт Мірчі Луческу з київським "Динамо" був розрахований до літа 2024 року, однак на тлі незадовільних результатів "біло-синіх" румунський фахівець прийняв рішення покинути свій пост.

Відзначимо, що "Динамо" не може виграти в рамках УПЛ в чотирьох іграх поспіль - одна нічия і три поразки. У турнірній таблиці чемпіонату України "біло-сині" займають 7-е місце, набравши всього 16 очок за 10 ігор.

Нагадаємо, Мірча Луческу очолив київське "Динамо" влітку 2020 року. У дебютному сезоні під керівництвом румунського спеціаліста "біло-сині" виграли чемпіонат України, а також Кубок і Суперкубок країни.

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