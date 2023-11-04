Новим тренером "Динамо" призначений Олександр Шовковський.

Легендарний екс-футболіст "Динамо" Олександр Шовковський призначений виконуючим обов'язки головного тренера київського клубу.

Про це повідомляє офіційний сайт київського "Динамо".

На цій посаді Шовковський замінив румунського фахівця Мірчу Луческу, який оголосив про свою відставку після поразки від"Шахтаря" (0:1) в рамках 13-го туру УПЛ.

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У тренерському штабі Шовковського працюватимуть Еміль Карас, Олег Гусєв та Михайло Михайлов.

Про призначення Шовковського футболістам "Динамо" повідомив президент "біло-синіх" Ігор Суркіс на базі клубу. На зустрічі був присутній і колишній тренер Мірчі Луческу, якого футболісти зустріли оплесками, повідомляє прес-служба "Динамо".

У своїй промові Олександр Шовковський вказав футболістам "Динамо" на те, що у них є певний рівень гри, нижче якого вони не можуть опускатися.

"За результат завжди відповідають головний тренер і його тренерський штаб, ви відповідаєте за якість своєї гри.

У вас є певний рівень гри, нижче якого ви не маєте права опускатися і повинні прагнути до його підвищення. Містер Луческу вкладав у вас свої сили, знання, досвід. А домігся він багато чого в своєму житті і кар'єрі. Тому я хочу, щоб ви ще раз подякували містеру за виконану роботу", - сказав Олександр Шовковський.

Додамо, що Олександр Шовковський увійшов до тренерського штабу Мірчі Луческу у січні 2023 року. Минулої весни 48-річний фахівець виконував роль головного тренера поки Луческу відновлювався після операції.

До приходу в "Динамо" Шовковський протягом чотирьох років працював асистентом головного тренера в збірній України Андрія Шевченка і потім Олександра Петракова.

Нагадаємо, Олександр Шовковський виступав за "Динамо" з 1993 по 2016 рік. Він є рекордсменом "біло-синіх" за кількістю проведених матчів за клуб. На рахунку легендарного воротаря 636 ігор у футболці "Динамо" у всіх турнірах.

У складі "Динамо" Шовковський 14 разів ставав чемпіоном України, 11 разів перемагав у Кубку України і 6 разів завойовував Суперкубок України.

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