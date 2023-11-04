Капітан "Динамо" Віталій Буяльський прокоментував рішення Мірчі Луческу покинути пост головного тренера київського клубу.
Румунський фахівець оголосив про свою відставку після поразки від "Шахтаря" (0:1) в рамках 13-го туру УПЛ.
"У ситуації винні футболісти, які відповідають за гру, і тренер, який відповідає за результат. Всі разом винні.
Плавили Луческу? Це не так. Просто, можливо, ми не могли виконувати все, що він просив від нас", - заявив Буяльський в коментарі "Профутбол Digital".
Додамо, що Мірча Луческу оголосив про свою відставку на тлі невтішних результатів "Динамо" в поточному сезоні. Київський клуб під керівництвом румунського фахівця не може виграти в чотирьох іграх УПЛ поспіль (три поразки і одна нічия). У турнірній таблиці чемпіонату України "біло-сині" посідають 7-е місце. В активі команди 16 набраних очок.
Нагадаємо, Мірча Луческу очолив "Динамо" влітку 2020 року. У першому сезоні з ним "біло-сині" виграли чемпіонат України, Кубок і Суперкубок країни.
Раніше УНІАН повідомляв, що рішення Мірчі Луческу піти у відставку прокоментував президент "Динамо" Ігор Суркіс.