Віталій Буяльський зазначив, що команда не "плавила" тренера.

Капітан "Динамо" Віталій Буяльський прокоментував рішення Мірчі Луческу покинути пост головного тренера київського клубу.

Румунський фахівець оголосив про свою відставку після поразки від "Шахтаря" (0:1) в рамках 13-го туру УПЛ.

"У ситуації винні футболісти, які відповідають за гру, і тренер, який відповідає за результат. Всі разом винні.

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Плавили Луческу? Це не так. Просто, можливо, ми не могли виконувати все, що він просив від нас", - заявив Буяльський в коментарі "Профутбол Digital".

Додамо, що Мірча Луческу оголосив про свою відставку на тлі невтішних результатів "Динамо" в поточному сезоні. Київський клуб під керівництвом румунського фахівця не може виграти в чотирьох іграх УПЛ поспіль (три поразки і одна нічия). У турнірній таблиці чемпіонату України "біло-сині" посідають 7-е місце. В активі команди 16 набраних очок.

Нагадаємо, Мірча Луческу очолив "Динамо" влітку 2020 року. У першому сезоні з ним "біло-сині" виграли чемпіонат України, Кубок і Суперкубок країни.

Раніше УНІАН повідомляв, що рішення Мірчі Луческу піти у відставку прокоментував президент "Динамо" Ігор Суркіс.

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