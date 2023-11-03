Президент "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував рішення Мірчі Луческу покинути посаду головного тренера київського клубу. Румунський фахівець оголосив про відставку після поразки "біло-синіх" від "Шахтаря" в 13-му турі УПЛ (0:1).
Ігор Суркіс зазначив, що рішення Луческу покинути свій пост стало несподіванкою для нього.
"Мірча Луческу - великий тренер, який багато чого досяг і в українському, і в європейському футболі. Не приховую, його рішення про відставку з посади головного тренера стало для нас несподіванкою.
Луческу завжди користувався повагою і довірою нашого клубу, я щиро вдячний містеру за його роботу в київському "Динамо". На тому шляху, який ми пройшли разом, були і перемоги і досягнення, Луческу залишався з клубом в цей важкий воєнний час.
Однак "Динамо" рухається далі. Найближчим часом ми повідомимо, хто очолить тренерський штаб нашої команди. Завдання, яке я ставлю перед колективом, не змінюється - ми зобов'язані виграти чемпіонат!
Мірчі Луческу і його родині бажаю здоров'я і благополуччя", - наводить слова Ігоря Суркіса офіційний сайт "Динамо".
Мірча Луческу очолив "Динамо" влітку 2020 року. У першому сезоні з ним "біло-сині" виграли чемпіонат України, Кубок і Суперкубок країни.
За час у "Шахтарі" Луческу виграв 22 трофеї: 8 разів ставав чемпіоном України, 6 разів виграв Кубок України, 7 разів ставав переможцем Суперкубка України, а також виграв Кубок УЄФА в сезоні 2008/09.