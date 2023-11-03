Рішення Мірчі Луческу покинути "Динамо" стало несподіванкою для Ігоря Суркіса.

Президент "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував рішення Мірчі Луческу покинути посаду головного тренера київського клубу. Румунський фахівець оголосив про відставку після поразки "біло-синіх" від "Шахтаря" в 13-му турі УПЛ (0:1).

Ігор Суркіс зазначив, що рішення Луческу покинути свій пост стало несподіванкою для нього.

"Мірча Луческу - великий тренер, який багато чого досяг і в українському, і в європейському футболі. Не приховую, його рішення про відставку з посади головного тренера стало для нас несподіванкою.

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Луческу завжди користувався повагою і довірою нашого клубу, я щиро вдячний містеру за його роботу в київському "Динамо". На тому шляху, який ми пройшли разом, були і перемоги і досягнення, Луческу залишався з клубом в цей важкий воєнний час.

Однак "Динамо" рухається далі. Найближчим часом ми повідомимо, хто очолить тренерський штаб нашої команди. Завдання, яке я ставлю перед колективом, не змінюється - ми зобов'язані виграти чемпіонат!

Мірчі Луческу і його родині бажаю здоров'я і благополуччя", - наводить слова Ігоря Суркіса офіційний сайт "Динамо".

Мірча Луческу очолив "Динамо" влітку 2020 року. У першому сезоні з ним "біло-сині" виграли чемпіонат України, Кубок і Суперкубок країни.

За час у "Шахтарі" Луческу виграв 22 трофеї: 8 разів ставав чемпіоном України, 6 разів виграв Кубок України, 7 разів ставав переможцем Суперкубка України, а також виграв Кубок УЄФА в сезоні 2008/09.

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