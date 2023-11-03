Центральний поєдинок 13-го туру чемпіонату України завершився перемогою "Шахтаря".

У п'ятницю, 3 листопада, відбувся центральний поєдинок 13-го туру Української Прем'єр-ліги, в якому "Динамо" приймало донецький "Шахтар".

Зустріч команд проходила на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського і завершилася перемогою "гірників".

Перший тайм команди завершили без забитих голів. Був хороший момент у Беніто, який пробивав ударом через себе, проте нігерієць не влучив у площину воріт. Також у першому таймі небезпечно пробивав з-за меж штрафного Микола Шапаренко, м'яч пролетів поруч зі штангою.

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У другому таймі "Шахтарю" вдалося забити швидкий гол - на 53-й хвилині гри після передачі Невертона м'яч у сітку воріт Бущана відправив Олександр Зубков. Цей гол у підсумку і став вирішальним у цій зустрічі.

"Динамо" - "Шахтар" - 0:1

Гол: Зубков, 53

"Динамо": Бущан, Дубінчак, Дячук, Попов, Тимчик, Бражко, Шепелєв, Волошин (Пономаренко 88), Шапаренко (Царенко 83), Караваєв, Беніто (Супряга 83)

"Шахтар": Різник, Азаров (Ракицький 34), Матвієнко, Бондар, Конопля, Криськів, Степаненко, Невертон (Назарина 76), Судаков, Зубков (Гочолеішвілі 76), Сікан (Келсі 90+3)

Попередження: Шепелєв 14, Дячук 47, Шапаренко 52, Дубінчак 90+4 - Криськів, Матвієнко 38, Гочолеішвілі 77, Бондар 85

Зазначимо, що у матчі проти "Шахтаря" Мірча Луческу випустив Владислава Супрягу. Він з'явився на полі на 83 хвилині. Супряга довго відновлювався після травми і набирав форму. Востаннє він з'являвся на полі понад 1,5 роки тому у складі "Сампдорії" 6 січня 2022 року.

Також у складі першої команди "Динамо" дебютував 17-річний нападник Матвій Пономаренко, який вийшов на заміну на 88 хвилині.

"Шахтар" набрав 24 очки і піднявся на третю сходинку в турнірній таблиці Української Прем'єр-ліги. "Динамо" з 16 балами займає сьому сходинку.

У наступному турі чемпіонату України "Шахтар" зіграє проти "Дніпра-1", а "Динамо" зустрінеться з криворізьким "Кривбасом". Обидва матчі заплановані на 12 листопада.

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