Перемогу "Динамо" принесли точні удари Беніто і Ваната.

У понеділок, 11 грудня, в рамках 17-го туру Української Прем'єр-ліги київське "Динамо" приймало "Оболонь".

Гра проходила на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського і завершилася перемогою господарів поля.

Підопічні Олександра Шовковського відкрили рахунок на 67-й хвилині - автором голу став нігерійський нападник Беніто. На 88-й хвилині перевагу "біло-синіх" подвоїв Владислав Ванат, який реалізував пенальті.

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Футболісти "Оболоні" грали в меншості майже всю гру. На 13-й хвилині пряму червону картку отримав півзахисник "пивоварів" Вовкун, а на 84-й хвилині другу жовту отримав Мороз. Таким чином, команда закінчувала гру удев'ятьох.

"Динамо" - "Оболонь" - 1:0

Голи: Беніто, 67, Ванат, 88 пен

Відзначимо, що це вже четверта поспіль перемога "біло-синіх" після зміни головного тренера. Під керівництвом Олександра Шовковського кияни раніше обіграли "Кривбас" (2:0), "Рух" (2:0) і "Металіст 1925" (4:2).

Київське "Динамо" набрало 28 очок і піднялося на п'яте місце в турнірній таблиці чемпіонату України. "Оболонь" з 14 балами йде на 13-й позиції.

У наступному турі Української Прем'єр-ліги київське "Динамо" зустрінеться з харківським "Металістом 1925", а "Оболонь" зіграє проти одеського "Чорноморця".

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