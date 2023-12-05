Журнал Time визнав Ліонеля Мессі найкращим спортсменом за підсумками 2023 року.

Футболіст "Інтер Маямі" і збірної Аргентини Ліонель Мессі отримав чергову індивідуальну нагороду

Легендарний аргентинець був визнаний найкращим спортсменом планети в 2023 році за версією американського журналу Time.

Зокрема, видання згадує фантастичний момент 21 липня 2023 року, коли Ліонель Мессі зіграв свій дебютний поєдинок у складі "Інтер Маямі". Аргентинець перейшов в стан аутсайдера МЛС з французького ПСЖ і вже в першому ж своєму матчі на останніх хвилинах шедевральним ударом зі штрафного забив свій дебютний гол за клуб з Маямі.

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Саме той гол Мессі на 90+4-й хвилині приніс "Інтер Маямі" перемогу в грі з "Крус Асуль" в матчі Кубка ліг. Потім зірковий аргентинець забивав голи у всіх матчах турніру і допоміг команді з Флориди завоювати перший трофей в їх клубній історії. У фіналі "Інтер Маямі" переміг у серії післяматчевих пенальті "Нешвілл".

Цей тріумф дозволив Ліонелю Мессі стати найтитулованішим футболістом в історії футболу. Також у 2023 році аргентинець став володарем "Золотого м'яча", який став для нього восьмим у кар'єрі.

У поточному сезоні в складі "Інтер Маямі" Мессі зіграв 14 матчів у всіх турнірах, в яких забив 11 голів і віддав 5 гольових передач.

Нагадаємо, у складі збірної Аргентини у грудні 2022 року Ліонель Мессі вперше виграв чемпіонат світу.

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